K+S Aktiengesellschaft est un producteur de sel et un fournisseur de potasse basé en Allemagne. La société exerce ses activités dans trois secteurs, à savoir le sel, la potasse et le magnésium, et les activités complémentaires : Le sel, la potasse et le magnésium, et les activités complémentaires. Le secteur du sel englobe la production et la commercialisation de sel de qualité alimentaire, de sel industriel et de sel à usage chimique, de sel de déverglaçage et de saumure de chlorure de sodium. Le secteur de la potasse et du magnésium regroupe la production et la commercialisation d'engrais potassiques et de spécialités d'engrais, ainsi que de composés de potasse et de magnésium pour des applications techniques, industrielles et pharmaceutiques. Le segment des activités complémentaires regroupe les activités de recyclage, d'élimination et de réutilisation des déchets dans les mines de potasse et de sel gemme et la granulation CATSAN et THOMAS, ainsi que les services logistiques par l'intermédiaire de K+S Transport GmbH et le commerce de différents produits chimiques de base par l'intermédiaire de Chemische Fabrik Kalk GmbH.