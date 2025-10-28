AlphaValue abaisse son objectif de cours sur K+S et maintient son conseil
Publié le 28/10/2025 à 15:08
Selon le bureau d'études, cette révision découle d'un 'changement d'analyste en charge du suivi de la valeur', ainsi que de l'application de méthodes de valorisation 'intrinsèques' et fondées sur la comparaison avec des sociétés similaires.
La note indique enfin que la solidité fondamentale du groupe est notée 1 sur 10 et que la pondération sectorielle reste jugée 'faible', ce qui justifie le maintien du conseil de 'réduire'.