AlphaValue confirme son conseil à 'réduire' sur le titre STMicroelectronics, avec un objectif de cours abaissé à 21,6 euros, contre 22,6 euros précédemment.

Selon le bureau d'études, le groupe subit une forte pression en raison d'une sous-utilisation des capacités de production, ce qui pèse sur les marges brutes et opérationnelles.

Les estimations de marge brute sont ainsi ramenées de 35% à 33%, et celles de marge opérationnelle de 7% à 3%.

Le rapport précise que cette révision entraîne une chute marquée des prévisions de bénéfice par action pour 2025, attendues désormais à 0,25 dollar contre 0,68 dollar auparavant.

D'après AlphaValue, la restructuration industrielle devrait se poursuivre jusqu'à l'exercice 2027.