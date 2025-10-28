AlphaValue abaisse son objectif de cours sur STMicro
Publié le 28/10/2025 à 15:52
Selon le bureau d'études, le groupe subit une forte pression en raison d'une sous-utilisation des capacités de production, ce qui pèse sur les marges brutes et opérationnelles.
Les estimations de marge brute sont ainsi ramenées de 35% à 33%, et celles de marge opérationnelle de 7% à 3%.
Le rapport précise que cette révision entraîne une chute marquée des prévisions de bénéfice par action pour 2025, attendues désormais à 0,25 dollar contre 0,68 dollar auparavant.
D'après AlphaValue, la restructuration industrielle devrait se poursuivre jusqu'à l'exercice 2027.