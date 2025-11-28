AlphaValue ajuste sa cible sur Eutelsat et reste à "achat'
Publié le 28/11/2025 à 15:47
L'analyste révise aussi à la baisse ses BPA pour 2025 (-0,11 EUR vs -0,14 EUR) mais conserve sa prévision pour 2026 (-0,01 EUR). Selon AlphaValue, cette révision résulte essentiellement de l'augmentation du nombre total d'actions à 1175 millions, contre 813 millions précédemment.
Le bureau d'analyses indique également que la diminution des valorisations NAV (passant de 5,9 à 4,08 EUR) et DCF (passant de 5,92 à 4,26 EUR) par action, trouve aussi son origine dans la hausse significative du nombre d'actions.