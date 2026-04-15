AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler sur Veolia

AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler sur Veolia et relève l'objectif de cours de 42,10 à 42,30 euros. Le bureau d'études justifie sa décision à la suite de l'annonce, la veille, du lancement à Londres d'une nouvelle offre mondiale de Veolia dédiée aux data centers : Data Center Resource 360.

Ce lancement renforce le positionnement stratégique de Veolia dans les secteurs des centres de données et des semi-conducteurs, avec un objectif de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2030.



"Bien que cette opportunité s'inscrive dans un marché en forte croissance, le bureau d'études reste prudent quant à l'impact haussier immédiat sur le bénéfice par action (BPA) à court terme. En effet, la contribution de la microélectronique est déjà intégrée dans le plan GreenUp 2027 (programme stratégique de Veolia pour la période 2024-2027). Le spécialiste mondial des prestations de services à l'environnement vise une accélération massive des solutions qui permettent aux clients - industriels et villes - de réduire leur empreinte carbone).



En outre, le maintien de l'objectif d'Ebitda de Veolia à plus de 8 MdsEUR suggère également un impact limité sur les résultats à brève échéance. "Nous considérons qu'il s'agit d'un axe de croissance structurellement attractif et aligné sur les critères ESG, mais davantage comme un levier à moyen terme que comme un catalyseur immédiat", fait savoir l'analyste.



"Bien qu'il s'agisse stratégiquement d'un marché attractif avec des barrières à l'entrée élevées, un fort alignement ESG et un réel pouvoir de fixation des prix (pricing power), nous considérons cette initiative davantage comme un soutien à la croissance à moyen terme que comme un catalyseur immédiat", ajoute t-il.



Malgré un accueil très positif de ce nouveau plan, AlphaValue/Baader Europe précise qu'il attendra des éléments plus tangibles avant de réviser ses estimations à la hausse : une communication claire sur les revenus générés, des signatures de contrats avec une valeur quantifiée et d'éventuels relèvements d'objectifs officiels par le groupe.



Vers 10h30, l'action Veolia progresse légèrement de 0,14% à 35,41 EUR.