AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler sur Veolia
AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler sur Veolia et relève l'objectif de cours de 42,10 à 42,30 euros. Le bureau d'études justifie sa décision à la suite de l'annonce, la veille, du lancement à Londres d'une nouvelle offre mondiale de Veolia dédiée aux data centers : Data Center Resource 360.
Ce lancement renforce le positionnement stratégique de Veolia dans les secteurs des centres de données et des semi-conducteurs, avec un objectif de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2030.
"Bien que cette opportunité s'inscrive dans un marché en forte croissance, le bureau d'études reste prudent quant à l'impact haussier immédiat sur le bénéfice par action (BPA) à court terme. En effet, la contribution de la microélectronique est déjà intégrée dans le plan GreenUp 2027 (programme stratégique de Veolia pour la période 2024-2027). Le spécialiste mondial des prestations de services à l'environnement vise une accélération massive des solutions qui permettent aux clients - industriels et villes - de réduire leur empreinte carbone).
En outre, le maintien de l'objectif d'Ebitda de Veolia à plus de 8 MdsEUR suggère également un impact limité sur les résultats à brève échéance. "Nous considérons qu'il s'agit d'un axe de croissance structurellement attractif et aligné sur les critères ESG, mais davantage comme un levier à moyen terme que comme un catalyseur immédiat", fait savoir l'analyste.
"Bien qu'il s'agisse stratégiquement d'un marché attractif avec des barrières à l'entrée élevées, un fort alignement ESG et un réel pouvoir de fixation des prix (pricing power), nous considérons cette initiative davantage comme un soutien à la croissance à moyen terme que comme un catalyseur immédiat", ajoute t-il.
Malgré un accueil très positif de ce nouveau plan, AlphaValue/Baader Europe précise qu'il attendra des éléments plus tangibles avant de réviser ses estimations à la hausse : une communication claire sur les revenus générés, des signatures de contrats avec une valeur quantifiée et d'éventuels relèvements d'objectifs officiels par le groupe.
Vers 10h30, l'action Veolia progresse légèrement de 0,14% à 35,41 EUR.
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (39,8% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (34,8% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (25,4% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,3%), Etats-Unis (10,5%), Allemagne (7%), Espagne (6,8%), Pologne (6,8%), Royaume-Uni (6,7%), République tchèque (4,9%), Australie (4,6%), Italie (2,6%), Belgique (2,4%), Hongrie (2,4%), Maroc (2,1%), Chine (2%), Chili (1,8%), Japon (1,4%), Hong Kong (1,3%), Slovaquie (1,1%) et autres (16,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.