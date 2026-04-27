AlphaValue baisse son objectif de bénéfice par action sur Nexans en raison d'une prochaine cession

Nexans (-0,29%, à 137,10 euros) cède un peu de terrain à la Bourse de Paris, AlphaValue a révisé à la baisse ses objectifs de bénéfice par action pour l'exercice 2026 et 2027.

Les analystes ont confirmé leur recommandation à accumuler et leur cible de cours de 149 euros sur le fabricant de câbles pour la transmission d'énergie et de données.



Toutefois, le bénéfice par action 2026 est désormais attendu à 5,76 euros par action, contre 8,56 euros auparavant, soit une baisse de 32,7%. En ce qui concerne 2027, il devrait finalement atteindre 6,57 euros par titre, face à 9,56 euros lors d'une précédente estimation (-31,2%). Pour justifier cette décision, les analystes évoquent la cession prochaine de la division Industrie et Solutions.