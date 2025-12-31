AlphaValue confirme son conseil "achat" sur Sanofi

AlphaValue confirme son conseil "achat" sur le titre Sanofi , avec un objectif de cours inchangé à 109 euros.



L'analyste a réduit sa valorisation par actif net (NAV) à 106 euros contre 116 euros précédemment , en raison des "résultats décevants en phase finale du médicament d'immunologie amlitelimab". Ces échecs cliniques, auxquels s'ajoute celui du Tolebrutinib dans la sclérose en plaques , ont conduit le bureau d'études à réviser son estimation de croissance à long terme à 1,5% contre 2% auparavant.



Le bureau d'analyses souligne que le groupe a multiplié les acquisitions pour compenser une "sous-performance sur le front de la R&D interne" , ce qui interroge sur sa capacité à réduire sa dépendance envers l'innovation externe.



"Les investisseurs semblent désormais avoir un appétit très réduit pour les échecs de R&D", estime le broker, tout en jugeant que le dossier offre toujours un potentiel de hausse soutenu par la croissance du Dupixent et une structure de bilan saine.



