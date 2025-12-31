AlphaValue confirme son conseil "achat" sur le titre Sanofi , avec un objectif de cours inchangé à 109 euros.
L'analyste a réduit sa valorisation par actif net (NAV) à 106 euros contre 116 euros précédemment , en raison des "résultats décevants en phase finale du médicament d'immunologie amlitelimab". Ces échecs cliniques, auxquels s'ajoute celui du Tolebrutinib dans la sclérose en plaques , ont conduit le bureau d'études à réviser son estimation de croissance à long terme à 1,5% contre 2% auparavant.
Le bureau d'analyses souligne que le groupe a multiplié les acquisitions pour compenser une "sous-performance sur le front de la R&D interne" , ce qui interroge sur sa capacité à réduire sa dépendance envers l'innovation externe.
"Les investisseurs semblent désormais avoir un appétit très réduit pour les échecs de R&D", estime le broker, tout en jugeant que le dossier offre toujours un potentiel de hausse soutenu par la croissance du Dupixent et une structure de bilan saine.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (79,8%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (63,2% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (36,8% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (20,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 52 sites de production dans le monde.
En octobre 2024, l'activité produits de santé grand public (Opella) a été classifiée en tant qu'activité abandonnée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (4,4%), Europe (17,6%), Etats-Unis (48,7%), Chine (6,5%) et autres (22,8%).
