AlphaValue confirme son conseil 'Ajouter' sur Hermès, avec un objectif de cours maintenu à 2568 euros.
Selon AlphaValue, le troisième trimestre 2025 ressort globalement conforme aux attentes, avec un chiffre d'affaires en hausse de 9,6% à 3,9 milliards d'euros à taux de change constants, et des évolutions contrastées selon les activités.
Le bureau d'études souligne une légère amélioration en Grande Chine et une accélération modérée en Amérique, sans changement de tendance notable aux États-Unis.
La note précise que l'augmentation des capacités de production en maroquinerie de 6% à 7% et les ajustements tarifaires attendus autour d'un niveau 'haut à un chiffre' soutiennent la trajectoire de croissance, malgré une prudence maintenue sur la Chine et les États-Unis.
Hermès International est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de maroquinerie et de sellerie (42,6%) : sacs, bagages, produits de petite maroquinerie, agendas, objets d'écriture, selles, brides, objets et vêtements d'équitation, etc. ;
- vêtements, chaussures et accessoires (29%) ;
- articles de soie et produits textiles (6,3%) ;
- articles d'horlogerie (3,8%) ;
- parfums et produits de beauté (3,5%) ;
- autres (14,8%) : notamment bijoux, produits d'art de vivre et produits d'art de la table.
A fin 2024, le groupe dispose d'un réseau de 294 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,5%), Europe (14,2%), Japon (9,5%), Asie-Pacifique (43,8%), Amériques (18,9%) et autres (4,1%).
