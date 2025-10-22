AlphaValue confirme son conseil 'Ajouter' sur Hermès, avec un objectif de cours maintenu à 2568 euros.

Selon AlphaValue, le troisième trimestre 2025 ressort globalement conforme aux attentes, avec un chiffre d'affaires en hausse de 9,6% à 3,9 milliards d'euros à taux de change constants, et des évolutions contrastées selon les activités.

Le bureau d'études souligne une légère amélioration en Grande Chine et une accélération modérée en Amérique, sans changement de tendance notable aux États-Unis.

La note précise que l'augmentation des capacités de production en maroquinerie de 6% à 7% et les ajustements tarifaires attendus autour d'un niveau 'haut à un chiffre' soutiennent la trajectoire de croissance, malgré une prudence maintenue sur la Chine et les États-Unis.