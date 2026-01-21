AlphaValue confirme son conseil "alléger" sur Safran

L'analyste confirme son conseil "alléger" sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé à six mois de 350 euros.

AlphaValue met en avant une révision en hausse de ses hypothèses de résultats après le relèvement des perspectives du groupe, porté par une activité après-vente civile plus dynamique qu'anticipée, ce qui se traduit par une hausse de la valorisation globale du groupe, avec une NAV (Net Asset Value) portée de 184 à 235 euros.



Selon AlphaValue, la valorisation DCF progresse également à la suite d'hypothèses de croissance relevées, la note soulignant que "l'augmentation de la base installée de moteurs LEAP et la vigueur de la demande de pièces de rechange soutiennent une génération de cash-flow plus élevée et plus durable".



Le bureau d'analyses estime toutefois que le potentiel boursier reste limité à court terme, avec un upside de 10,7%, justifiant le maintien d'un positionnement prudent malgré des fondamentaux jugés solides.