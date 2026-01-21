AlphaValue met en avant une révision en hausse de ses hypothèses de résultats après le relèvement des perspectives du groupe, porté par une activité après-vente civile plus dynamique qu'anticipée, ce qui se traduit par une hausse de la valorisation globale du groupe, avec une NAV (Net Asset Value) portée de 184 à 235 euros.
Selon AlphaValue, la valorisation DCF progresse également à la suite d'hypothèses de croissance relevées, la note soulignant que "l'augmentation de la base installée de moteurs LEAP et la vigueur de la demande de pièces de rechange soutiennent une génération de cash-flow plus élevée et plus durable".
Le bureau d'analyses estime toutefois que le potentiel boursier reste limité à court terme, avec un upside de 10,7%, justifiant le maintien d'un positionnement prudent malgré des fondamentaux jugés solides.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50,4%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38,5%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (11%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (33%), Asie et Océanie (16%), Afrique et Moyen-Orient (9%).
