AlphaValue confirme son conseil "alléger" sur Volvo

L'analyste confirme son conseil "alléger" sur le titre, assorti d'un objectif de cours à six mois de 310 SEK.

En revanche, le bureau d'études a réduit ses estimations de bénéfice par action pour 2025 et 2026 de plus de 11%. Selon AlphaValue, cette révision reflète une performance "plus faible que prévu" dans la division des camions en Amérique du Nord et des perspectives moroses pour l'équipement de construction.



La note indique que la rentabilité du groupe devrait rester sous pression en raison de volumes plus faibles, de l'impact des tarifs douaniers, des effets de change défavorables et de coûts de fabrication élevés.



Le broker anticipe un EBIT 2025 de 48,7 MdsSEK (-12%) avec une marge opérationnelle de 10% (vs 11,1% précédemment). Pour 2026, AlphaValue table sur un EBIT de 56 MdsSEK avec une marge opérationnelle de l'ordre de 11,3% vs 12,3% dans la précédente estimation.