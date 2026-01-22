AlphaValue confirme son conseil "alléger" sur Volvo
L'analyste confirme son conseil "alléger" sur le titre, assorti d'un objectif de cours à six mois de 310 SEK.
Publié le 22/01/2026 à 12:51
La note indique que la rentabilité du groupe devrait rester sous pression en raison de volumes plus faibles, de l'impact des tarifs douaniers, des effets de change défavorables et de coûts de fabrication élevés.
Le broker anticipe un EBIT 2025 de 48,7 MdsSEK (-12%) avec une marge opérationnelle de 10% (vs 11,1% précédemment). Pour 2026, AlphaValue table sur un EBIT de 56 MdsSEK avec une marge opérationnelle de l'ordre de 11,3% vs 12,3% dans la précédente estimation.