AlphaValue confirme son conseil 'achat' sur Merck assorti d'un objectif de cours à six mois inchangé à 170 euros, après la publication de résultats du T3 2025 supérieurs aux attentes et une guidance 2025 maintenue dans une fourchette resserrée.
AlphaValue rapporte que les ventes trimestrielles de 5,3 MdEUR (+5,2% organique) et l'EBITDA ajusté de 1,7 MdEUR ont dépassé le consensus de respectivement +2% et +7% soutenus par les trois divisions. Ainsi, le pôle Life Science & Healthcare a conservé une dynamique robuste, tout comme Process Solutions (+10%) tandis que la division Electronics est revenue à la croissance grâce aux matériaux pour semi-conducteurs.
Le bureau d'analyses met enfin en avant un profil diversifié, une situation bilancielle jugée 'saine' et des relais de croissance identifiés (Process Solutions, maladies rares, matériaux pour semi-conducteurs), qui justifient le maintien d'une recommandation d'achat à moyen terme.
Merck & Co., Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de vaccins vendus sous ordonnance. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pharmaceutiques (69,4%) : destinés au traitement de l'hypertension, de l'ostéoporose, de l'athérosclérose, des maladies respiratoires, bactériennes et fongiques, ophtalmologiques et urologiques, de la migraine aigue, de la perte de cheveux chez l'homme, etc. ;
- vente de vaccins (20%) ;
- vente de produits de santé animale (9,2%) ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,8%), Amérique latine (5,4%), Chine (8,6%), Japon (5,1%), Asie-Pacifique (4,8%) et autres (4%).
