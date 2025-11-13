AlphaValue confirme son conseil d'achat sur Merck

AlphaValue confirme son conseil 'achat' sur Merck assorti d'un objectif de cours à six mois inchangé à 170 euros, après la publication de résultats du T3 2025 supérieurs aux attentes et une guidance 2025 maintenue dans une fourchette resserrée.



AlphaValue rapporte que les ventes trimestrielles de 5,3 MdEUR (+5,2% organique) et l'EBITDA ajusté de 1,7 MdEUR ont dépassé le consensus de respectivement +2% et +7% soutenus par les trois divisions. Ainsi, le pôle Life Science & Healthcare a conservé une dynamique robuste, tout comme Process Solutions (+10%) tandis que la division Electronics est revenue à la croissance grâce aux matériaux pour semi-conducteurs.



Le bureau d'analyses met enfin en avant un profil diversifié, une situation bilancielle jugée 'saine' et des relais de croissance identifiés (Process Solutions, maladies rares, matériaux pour semi-conducteurs), qui justifient le maintien d'une recommandation d'achat à moyen terme.