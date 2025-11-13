AlphaValue confirme son conseil de 'réduire' sur le titre Valeo, avec un objectif de cours inchangé à 11 euros, malgré un ajustement de ses hypothèses de résultats et de valorisation par DCF.
L'analyste indique avoir réduit de 1,6% sa prévision de chiffre d'affaires 2025, à 20,6 milliards d'euros, ainsi que son estimation d'EBITDA 2025 de 1,4%, tout en retenant désormais une marge d'EBITDA de 13,9%, soit 10 points de base de mieux, au milieu de la fourchette de guidance de 13,5-14,5%.
Le broker explique par ailleurs que la valeur de son DCF progresse nettement, à 3,12 euros contre 2,54 euros, après un relèvement du taux de croissance annuel de l'EBITDA à 2,2% (au lieu de 2%), ce qui implique une légère expansion de marge jusqu'à 14,3% à l'horizon 2035, reflétant 'les mesures de réduction des coûts' mises en oeuvre par le groupe.
Le rapport s'inquiète néanmoins de la capacité de Valeo à générer un FCF significatif, compte tenu des investissements élevés nécessaires dans 'l'électrification et les véhicules définis par logiciel', combinés à un niveau d'endettement jugé élevé.
Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA 2024 par marché se répartit comme suit :
- Division POWER (50,5%) : systèmes de gestion thermique et systèmes de propulsion pour le marché de l'électrification pour véhicules hybrides et électriques (systèmes de transmission automatisés et hybrides, gestion thermique de la batterie, gestion thermique de l'habitacle, etc.) ;
- Division LIGHT (25,8%) : technologies permettant d'améliorer la visibilité des véhicules, pour les conducteurs et les autres usagers de la route (systèmes innovants et intelligents d'éclairage extérieur et intérieur, systèmes d'essuyage des vitrages, du pare-brise et de la lunette arrière et systèmes de nettoyage des capteurs) ;
- Division BRAIN (23,5%) : solutions d'assistance à la conduite et d'expérience intérieure qui s'inscrivent dans la transformation vers le véhicule défini par le logiciel (capteurs, systèmes software et hardware dont unités de calcul haute performance, systèmes intérieurs de surveillance du conducteur et d'amélioration de la vie à bord) ;
- autres (0,2%).
Chacune des Divisions de Valeo dispose d'une activité sur le marché du remplacement, qui représente, à l'échelle du groupe, 10,5% du CA.
La répartition géographique du CA première monte est la suivante : Europe et Afrique (47,9%), Amérique du Nord (19,2%), Asie hors Chine (16,2%), Chine (14,8%) et Amérique du Sud (1,9%).
