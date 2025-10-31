AlphaValue confirme son conseil sur Rémy Cointreau, reprise plus lente qu'escompté

AlphaValue confirme son conseil 'ajouter' sur Rémy Cointreau, assorti d'un objectif de cours inchangé de 49,4 euros.



Selon AlphaValue, la reprise s'annonce plus tardive que prévu, ce qui conduit le bureau d'études à abaisser ses hypothèses opérationnelles après l'avertissement sur résultats. Ainsi, le broker anticipe désormais des ventes de 950 millions d'euros (soit -1% par rapport aux précédentes estimations) pour l'exercice 2025/26 et un EBIT à 163 millions d'euros (vs 181 MEUR précédemment).



Le bureau d'analyses mentionne également une révision à la baisse de l'EBITDA, attendu à 207 millions d'euros contre 227 millions auparavant, ainsi qu'une actualisation du modèle DCF à 45,3 euros (contre 55,6 euros auparavant, soit -18,5%).



'Ces ajustements reflètent une approche plus prudente face aux défis persistants du point de vue du client', conclut l'analyste.