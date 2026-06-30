AlphaValue confirme son conseil sur Safran

L'analyste reste à "alléger" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 364 EUR.

Selon AlphaValue, la valeur d'actif net (NAV) est relevée à 308 EUR, contre 251 EUR précédemment, soit une hausse de 22,6%, grâce à l'extension du cadre de valorisation aux prévisions 2026-2029, à une analyse plus granulaire des activités et à un relèvement des multiples pour tenir compte du rerating du secteur.



Le bureau d'études indique également que sa valorisation par DCF progresse à 308 EUR, contre 242 EUR auparavant, soit une hausse de 27,2%, sous l'effet de l'allongement de la période explicite de prévisions jusqu'en 2029 et d'un relèvement de l'hypothèse de croissance de long terme de l'EBITDA à 8%, contre 6,5% précédemment.