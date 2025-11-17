AlphaValue confirme son conseil sur thyssenkrupp
Publié le 17/11/2025 à 12:43
Selon la note diffusée par le bureau d'études, la valorisation actuelle du groupe continue de présenter un potentiel de hausse d'environ 36%, sur la base d'un cours de 9,44 euros. Le document souligne que la visibilité bénéficiaire s'améliore, avec une prévision de bénéfice par action de 0,29 euro en 2025 contre -2,30 euros l'an passé.
Le broker estime que la transformation en cours reste le principal levier de redressement opérationnel, appuyé par une normalisation progressive des marges et une structure financière solide.