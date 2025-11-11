AlphaValue confirme son conseil sur Vodafone après ses semestriels

AlphaValue confirme son conseil 'réduire' sur le titre Vodafone avec un objectif de cours inchangé à 95,5 p.



Selon la note, les résultats semestriels font apparaître des signes d'amélioration, notamment en Allemagne, où la croissance organique est redevenue positive (+0,5% au T2), et dans les marchés émergents - Turquie, Égypte et Vodacom - en hausse d'environ 15%.



Le broker souligne toutefois que ces éléments 'ne suffisent pas à modifier notre opinion globale sur la valorisation du titre'. Il estime que le cours actuel intègre déjà la plupart des avancées récentes, alors que la génération de trésorerie libre demeure 'modeste' par rapport à la capitalisation.



Le bureau d'analyses ajoute que 'le levier d'amélioration reste limité tant que la dynamique des revenus en Europe ne s'accélère pas', ce qui justifie le maintien du conseil malgré des signaux opérationnels jugés encourageants.