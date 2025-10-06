AlphaValue confirme son conseil 'vendre' sur le titre Volkswagen, assorti d'un objectif de cours inchangé à 76,9 euros.

L'analyste pointe, notamment un avertissement de Porsche, des 'ajustements de plan produit' et le report du lancement d'une nouvelle plateforme électrique. Ces facteurs entraînent une dépréciation non cash d'environ 3 milliards d'euros sur le goodwill attribué à Porsche, ainsi que des provisions supplémentaires.

Le bureau d'études estime que l'impact total de ces éléments atteindra environ 5,1 milliards d'euros sur le résultat opérationnel 2025. Il réduit en conséquence sa prévision d'EBIT pour 2025 de 35%, à 9,8 milliards d'euros, et abaisse son estimation de bénéfice par action à 12,1 euros, contre 19,7 précédemment.