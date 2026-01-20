AlphaValue confirme son objectif de cours sur Rheinmetall

AlphaValue délivre un conseil "alléger" sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé à six mois, à 2179 euros.

Le bureau d'analyses estime que le récent relèvement des prévisions du groupe justifie la forte dynamique du titre depuis le début de l'année (+21% depuis le 1er janvier, ndlr).



"Cela dit, la pertinence de l'investissement repose de plus en plus sur une mise en oeuvre réussie, notamment l'expansion rapide des capacités de production, l'adaptabilité de la chaîne d'approvisionnement et le maintien d'une discipline de livraison rigoureuse", indique le broker.



Selon AlphaValue, le potentiel restant sur le titre repose désormais largement sur une exécution opérationnelle irréprochable, notamment en matière de montée en capacité industrielle et de discipline de livraison.



Selon les commentaires du broker, la visibilité à long terme apparaît plus limitée au-delà de 2030, une part significative de l'EBIT étant concentrée sur la division Weapons & Ammunition, dont la demande est jugée dépendante des cycles de reconstitution de stocks.



"Une fois les stocks reconstitués, nous pensons que les taux de croissance pourraient se normaliser, ce qui impliquerait une visibilité à long terme moindre par rapport à la phase d'expansion actuelle", conclut l'analyste.