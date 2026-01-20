Le bureau d'analyses estime que le récent relèvement des prévisions du groupe justifie la forte dynamique du titre depuis le début de l'année (+21% depuis le 1er janvier, ndlr).
"Cela dit, la pertinence de l'investissement repose de plus en plus sur une mise en oeuvre réussie, notamment l'expansion rapide des capacités de production, l'adaptabilité de la chaîne d'approvisionnement et le maintien d'une discipline de livraison rigoureuse", indique le broker.
Selon AlphaValue, le potentiel restant sur le titre repose désormais largement sur une exécution opérationnelle irréprochable, notamment en matière de montée en capacité industrielle et de discipline de livraison.
Selon les commentaires du broker, la visibilité à long terme apparaît plus limitée au-delà de 2030, une part significative de l'EBIT étant concentrée sur la division Weapons & Ammunition, dont la demande est jugée dépendante des cycles de reconstitution de stocks.
"Une fois les stocks reconstitués, nous pensons que les taux de croissance pourraient se normaliser, ce qui impliquerait une visibilité à long terme moindre par rapport à la phase d'expansion actuelle", conclut l'analyste.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (38,7%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (26%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- capteurs, actionneurs et systèmes de moteurs (20,8%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ;
- solutions électroniques (13,5%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ;
- autres (1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (30,4%), Europe (46,6%), Asie et Proche-Orient (9,6%), Amériques (7,6%) et autres (5,8%).
