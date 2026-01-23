AlphaValue dégrade à "vendre" son conseil sur le titre Ubisoft

L'analyste dégrade son conseil sur le titre, passant de "acheter" à "vendre", avec un objectif de cours à six mois inchangé de 4,11 euros .

AlphaValue estime que la forte baisse des perspectives 2025/26, marquée par l'annulation de six jeux et une dépréciation d'actifs de 650 millions d'euros, témoigne des problèmes d'exécution sérieux et durables, pesant lourdement sur la visibilité du groupe .



Le bureau d'analyses ajoute que le report de sept autres jeux empêche désormais l'atteinte des objectifs 2026/27 précédemment communiqués, repoussant toute amélioration significative des résultats au-delà de 2028.



La note indique enfin que les fortes promotions en cours, avec des remises allant de 20% à 85%, traduisent une pression commerciale accrue pour soutenir les ventes à court terme, au détriment de la rentabilité et de la confiance des investisseurs.