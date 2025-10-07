AlphaValue dégrade son conseil sur le titre Crédit Agricole, passant de 'Acheter' à 'Ajouter', afin de refléter les risques politiques et économiques accrus à court et moyen terme en France. L'objectif de cours à six mois est abaissé de 22,9 à 20 euros.
Selon le broker, la crise politique en France augmente les risques de refinancement et justifie un relèvement du bêta du titre, afin de tenir compte 'd'un dérapage total de la trajectoire budgétaire et de la dette publique'. Ce bêta plus élevé traduit un risque perçu supérieur et se traduit mécaniquement par une valorisation moindre.
Le bureau d'études estime que cette situation pourrait entraîner 'des volumes plus faibles, des marges plus pauvres et une qualité d'actifs plus faible' pour les banques françaises. Ces facteurs ont été intégrés dans les hypothèses de long terme utilisées pour la valorisation de Crédit Agricole.
