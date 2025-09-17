AlphaValue dégrade son conseil sur le titre Eutelsat Communications, passant de 'acheter' à 'ajouter', assorti d'un objectif de cours abaissé de 4,26 euros à 3,73 euros (soit -12,7%).
L'analyste prend en compte la recapitalisation à venir de 1,35 MdEUR, avec une première augmentation de capital de 716 millions d'euros au prix de 4 euros par action, souscrite par l'État et les principaux investisseurs ; une seconde levée de 634 millions d'euros est attendue à un niveau similaire.
Le bureau d'études souligne que ces opérations augmenteront significativement le nombre d'actions mais sécurisent les moyens pour viser un chiffre d'affaires de 1,5 à 1,7 MdEUR à l'horizon 2028-2029, avec une marge d'EBITDA de plus de 60%.
AlphaValue dégrade son conseil et abaisse sa cible sur Eutelsat
Publié le 17/09/2025 à 16:59
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager