AlphaValue dégrade son conseil sur le titre Carrefour, passant de "achat" à "accumuler", avec un objectif de cours à six mois abaissé de 17,3 à 15,6 euros.
Selon l'analyste, la baisse de la cible reflète principalement des hypothèses de croissance plus prudentes en France et au Brésil, qui conduisent à une révision en baisse des BPA 2025 (passant de 1,66 à 1,51 EUR) et 2026 (1,88 à 1,74 EUR), après un troisième trimestre 2025 jugé "décevant".
Le bureau d'analyses évoque aussi l'impact de la cession des activités italiennes, représentant environ 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une perte nette de 275 millions d'euros en 2024.
Malgré cette dégradation, le titre s'arrogeait quelque 0,5% à Paris en début d'après-midi.
Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins :
- hypermarchés : détention, à fin 2024, de 1 220 magasins sous les enseignes Carrefour et Atacadão ;
- supermarchés : détention de 4 301 magasins sous l'enseigne Carrefour Market ;
- autres : exploitation d'un réseau de 8 899 magasins de proximité (enseignes Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, So.Bio, etc.), de 627 magasins Cash & Carry, de 197 points de vente (Soft discount et Sam's Club), et de sites de commerce électronique (Carrefour, Ooshop, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (46,3%), Europe (27,6%) et Amérique latine (26,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.