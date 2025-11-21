Vivendi SE est un acteur majeur des industries des contenus, des médias et du divertissement. Le portefeuille d'actifs de Vivendi comprend les participations dans les sociétés cotées et non cotées suivantes : - Gameloft (détenue à 100%) : un leader mondial des jeux vidéo sur console, PC et mobile ; - Universal Music Group (détenue à 9,94%) : leader mondial de la musique ; - Banijay (détenue à 19,21%) : leader dans la production de contenus et société indépendante de paris sportifs en ligne ; - TIM (détenu à 23,75%) : leader italien des télécommunications présent au Brésil ; - MediaForEurope (détenue à 19,78%) : leader européen de la télévision, de la production audiovisuelle et de l'Internet ; - Telefónica (détenue à 1,04%) : leader des télécommunications sur les marchés hispanophone et lusophone ; - Prisa (détenue à 11,87%) : leader des médias et de l'éducation en Espagne et dans le monde hispanophone. Le 13 décembre 2024, Vivendi SE a réalisé sa scission, avec la déconsolidation des sociétés Canal+, Louis Hachette Group (regroupant 66,53% de Lagardère et 100% de Prisma Media) et Havas.