AlphaValue dégrade son conseil sur le titre Vivendi, passant de "achat" à "alléger", avec un objectif de cours à six mois inchangé de 2,75 euros.
Le broker rapporte que la probabilité d'une prise de contrôle par Bolloré est désormais "nulle", ce qui supprime toute perspective de réduction rapide de la décote et justifie l'ajout d'une décote supplémentaire de 30% sur les méthodes de valorisation .
Le bureau d'études met également en avant un "ajustement négatif de 2 milliards d'euros" appliqué tant à la NAV qu'au DCF, afin de refléter des préoccupations de gouvernance persistantes.
Ces éléments conduisent AlphaValue à considérer que les niveaux actuels ne permettent plus d'offrir une marge de sécurité suffisante, ce qui motive la dégradation du conseil.
Vivendi SE est un acteur majeur des industries des contenus, des médias et du divertissement. Le portefeuille d'actifs de Vivendi comprend les participations dans les sociétés cotées et non cotées suivantes :
- Gameloft (détenue à 100%) : un leader mondial des jeux vidéo sur console, PC et mobile ;
- Universal Music Group (détenue à 9,94%) : leader mondial de la musique ;
- Banijay (détenue à 19,21%) : leader dans la production de contenus et société indépendante de paris sportifs en ligne ;
- TIM (détenu à 23,75%) : leader italien des télécommunications présent au Brésil ;
- MediaForEurope (détenue à 19,78%) : leader européen de la télévision, de la production audiovisuelle et de l'Internet ;
- Telefónica (détenue à 1,04%) : leader des télécommunications sur les marchés hispanophone et lusophone ;
- Prisa (détenue à 11,87%) : leader des médias et de l'éducation en Espagne et dans le monde hispanophone.
Le 13 décembre 2024, Vivendi SE a réalisé sa scission, avec la déconsolidation des sociétés Canal+, Louis Hachette Group (regroupant 66,53% de Lagardère et 100% de Prisma Media) et Havas.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.