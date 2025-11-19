AlphaValue dégrade son conseil sur Swiss Re

AlphaValue confirme un objectif de cours de 148 CHF à 6 mois sur Swiss Re mais dégrade sa recommandation, passant de 'accumuler' à 'alléger'. Le broker abaisse en revanche son estimation de valeur intrinsèque du titre, de 196 à 159 CHF à la suite de la publication des résultats du 3e trimestre 2025.



Le broker estime en effet que la performance du 3e trimestre est 'mitigée' avec un bénéfice net de 1,4 MdUSD supérieur aux attentes mais des revenus d'assurance inférieurs aux prévisions et une division L&H pénalisée par de nouvelles 'variances négatives'.



Le bureau d'analyses note que l'objectif de bénéfice net annuel supérieur à 4,4 MdsUSD devrait être 'confortablement' dépassé en 2025, mais que la normalisation attendue des sinistres majeurs, la concurrence accrue pesant sur la croissance du P&C et la révision en baisse des prévisions 2026-2027 détériorent la trajectoire bénéficiaire.



Selon la note, cette combinaison de soutien à court terme et de visibilité réduite au-delà de 2025, dans un environnement de tarification moins porteur et avec une incertitude persistante sur les résultats L&H, justifie la dégradation du conseil, malgré un rendement du dividende jugé attractif.