Le chiffre d'affaires du laboratoire allemand s'est élevé à 5,134 milliards d'euros, en baisse de 2,8% en données publiées et en hausse de 2,9% en organique. De son côté, l'Ebitda ajusté a atteint 1,434 milliard d'euros, en baisse de 3% en publiées et en progression de 5,3% en organique. Pour les revenus, les effets de change ont eu un impact négatif de 5,5% et de 5,7% sur l'Ebitda.
Enfin, la marge d'Ebitda s'est améliorée en passant de 29,1 à 29,8%, et le bénéfice net après impôts est quand à lui passé de 738 à 669 millions d'euros.
Grâce à ces bonnes performances, Merck KGaA a relevé ses objectifs pour l'exercice en cours et table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 20,4 et 21,4 milliards d'euros, contre entre 20 et 21,1 milliards d'euros précédemment. L'Ebtida ajusté devrait quant à lui se situer entre 5,7 et 6,1 milliards d'euros, contre entre 5,5 et 6 milliards d'euros auparavant.
L'avis d'AlphaValue
Pour AlphaValue, les résultats ont dépassé les attentes, même si la performance globale a été soutenue par certains éléments exceptionnels dans les divisions Life Science et Electronics.
Pour les analystes, le chiffre d'affaires trimestriel est 1% au-dessus du consensus, tandis que l'Ebitda ajusté est 6% au-delà.
AlphaValue indique que bien que son modèle sur Merck KGaA soit en cours de révision, la recommandation à l'achat est réitérée, avec une cible de cours à six mois de 169 euros, soit un potentiel de hausse de 44,2% au cours de clôture de mardi.
Les analystes concluent en estimant que la société bénéficie d'une exposition diversifiée à des secteurs à fort potentiel de long terme et dispose d'un bilan sain. En outre, la dynamique est solide dans la division Life Sciences et la reprise est amorcée dans l'électronique, confirmant la résilience du modèle multi-activités du groupe.
Merck KGaA figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques et chimiques mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions et produits pour les recherches scientifiques et biotechnologiques (42,6%) ;
- produits pharmaceutiques (40,8%) : médicaments prescrits sous ordonnance destinés au traitement du diabète, du cancer, de la sclérose en plaques, de l'infertilité, des maladies cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, des troubles inflammatoires, etc. ;
- matériaux de performance pour l'industrie électronique (16,6%) : matériaux semi-conducteurs, cristaux liquides, pigments et additifs, matériaux organiques à base de carbone, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (4,8%), Suisse (1,9%), Europe (23,7%), Etats-Unis (24,8%), Amérique du Nord (1,3%), Chine (13,7%), Asie-Pacifique (19,2%), Amérique latine (6,9%), Moyen-Orient et Afrique (3,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.