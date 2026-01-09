AlphaValue initie la couverture à "accumuler" sur Dassault Aviation

AlphaValue initie la couverture sur le titre Dassault Aviation avec un conseil "accumuler" assorti d'un objectif de cours de 369 euros.

L'analyste estime que le dossier d'investissement repose sur trois piliers majeurs à savoir 1) la dynamique soutenue des exportations du Rafale dans un contexte de réarmement mondial 2) un modèle financier conservateur avec une trésorerie nette robuste, et 3) une participation stratégique de 27% dans Thales qui soutient la valorisation.



Le bureau d'analyses souligne que le Rafale est "un actif durable générateur de cash" plutôt qu'un simple cycle de vente ponctuel, grâce à des décennies de revenus récurrents liés à la maintenance et aux mises à niveau.



Le broker ajoute que si l'aviation d'affaires Falcon reste cyclique, son profil de risque évolue favorablement avec l'entrée en service de nouveaux modèles comme le 6X et le 10X, ce qui devrait permettre une normalisation progressive des marges.



Le rapport note enfin que la structure duale du groupe, entre défense et civil, offre à la fois "résilience et optionalité" dans un marché où les capacités d'architecte de combat de Dassault deviennent rares et stratégiques.