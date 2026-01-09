AlphaValue initie la couverture à "accumuler" sur Dassault Aviation
AlphaValue initie la couverture sur le titre Dassault Aviation avec un conseil "accumuler" assorti d'un objectif de cours de 369 euros.
Publié le 09/01/2026 à 10:37
Le bureau d'analyses souligne que le Rafale est "un actif durable générateur de cash" plutôt qu'un simple cycle de vente ponctuel, grâce à des décennies de revenus récurrents liés à la maintenance et aux mises à niveau.
Le broker ajoute que si l'aviation d'affaires Falcon reste cyclique, son profil de risque évolue favorablement avec l'entrée en service de nouveaux modèles comme le 6X et le 10X, ce qui devrait permettre une normalisation progressive des marges.
Le rapport note enfin que la structure duale du groupe, entre défense et civil, offre à la fois "résilience et optionalité" dans un marché où les capacités d'architecte de combat de Dassault deviennent rares et stratégiques.