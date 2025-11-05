AlphaValue maintient sa recommandation 'réduire' sur Porsche SE

AlphaValue maintient sa recommandation 'réduire' sur Porsche SE, avec un objectif de cours inchangé à six mois de 38,7 euros.



Le bureau d'études anticipe pour 2025 un résultat net ajusté de 1,37 MdEUR, soit une baisse de 55% par rapport à sa précédente estimation, et révise à la baisse ses hypothèses de dividendes à horizon 2026. Concrètement, AlphaValue abaisse sa prévision de BPA de 10 à 4,46 EUR pour 2025 et de 11,4 à 11,1 EUR pour 2026.



L'analyste pointe l'avertissement récent sur résultats de Porsche AG, qui pèse également sur les perspectives de Volkswagen pour l'exercice 2025. Porsche AG vise désormais une marge d'exploitation comprise entre 0 et 2%, tandis que Volkswagen table sur une ROS entre 2 et 3%, ce qui conduit Porsche SE à prévoir un résultat net ajusté compris entre 0,9 et 2,9 MdEUR.



La note souligne enfin que Porsche AG ne s'attend plus à atteindre une marge à deux chiffres en 2026, amenant AlphaValue à revoir ses prévisions globales à 3,6 MdEUR pour cette échéance.



Pour rappel, Porsche SE est une holding qui détient 31,9% du capital et 53,3% des droits de vote de Volkswagen AG.

Porsche AG est le constructeur de voitures Porsche dont 75% du capital (mais seulement 25% des droits de vote) appartiennent à Volkswagen AG.