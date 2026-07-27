AlphaValue mitigé sur le nouveau plan de Porsche AG
Porsche AG se redresse légèrement (+0,30%, à 43,87 euros) après un repli de 5,24% en deux séances. Le constructeur automobile a annoncé des investissements et des réductions de coûts via des suppressions de postes.
La société allemande a annoncé avoir conclu un accord avec les représentants des salariés sur un vaste plan de transformation baptisé "Future Package". Ce dernier doit permettre de renforcer la compétitivité du groupe, tout en prolongeant jusqu'en 2035 les garanties sur l'emploi et les sites industriels.
Dans le détail, le groupe prévoit d'investir 2,1 milliards d'euros d'ici à 2035 sur ses sites de Zuffenhausen et Weissach, afin de pérenniser notamment la production de ses voitures de sport à deux portes et ses activités de recherche et développement.
En contrepartie, le groupe va mettre en oeuvre un important programme de réduction des coûts, qui comprend la suppression de 5 000 postes supplémentaires d'ici 2035. Ces suppressions s'opéreront via les départs naturels, les retraites progressives et les départs volontaires. L'accord prévoit également le versement d'une prime exceptionnelle de transformation de 1 500 euros à l'ensemble des salariés en août 2026, portée à 1 911 euros pour les adhérents du syndicat IG Metall.
AlphaValue a réagi à ces annonces
Les analystes ont salué l'attention du groupe portée sur la réduction des coûts. Ils restent toutefois sceptiques quant à la capacité de Porsche AG à atteindre la fourchette haute de son objectif de marge Ebit à moyen terme (fixé entre 10 et 15%). AlphaValue reste pessimiste au vu des vents contraires persistants et des défis structurels sur les marchés clés que sont les Etats-Unis et la Chine. La rentabilité risque d'être affectée par l'intensification de la concurrence, la pression continue sur les prix et un contexte de demande plus faible.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) est un constructeur automobile de luxe dont le siège se trouve en Allemagne. La société se consacre à des activités de développement et d'ingénierie de conception, notamment dans le domaine de la construction de véhicules et de moteurs. Elle commercialise ses véhicules dans plus de 120 pays à travers le monde grâce à un réseau de plus de 900 concessionnaires. Outre sa gamme de produits phares, elle propose des services de location longue durée et de financement de véhicules, des solutions de mobilité flexibles ainsi que divers produits et services après-vente.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.