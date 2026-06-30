AlphaValue positif sur le Enhertu d'AstraZeneca et Daiichi Sankyo

AstraZeneca grimpe de 1,06%, à 14 445 pence ce matin à la Bourse de Londres, soutenu par des propos positifs d'AlphaValue.

Hier, le laboratoire a annoncé, avec son partenaire Daiichi Sankyo, l'approbation de leur produit Enhertu dans l'Union européenne en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints de tumeurs solides HER-2 positives non résécables ou métastatiques, ayant déjà reçu un traitement et ne disposant d'aucune option thérapeutique satisfaisante.



Pour AlphaValue, alors qu'Enhertu est déjà en bonne voie pour atteindre un pic de ventes de 10 milliards de dollars et gagne des parts de marché face à des concurrents comme le Kadcyla de Roche, cette nouvelle homologation pourrait ajouter 2 à 3 milliards de dollars supplémentaires de ventes à son actif lors de son pic commercial.



Les analystes notent également que le produit des deux laboratoires devient le premier conjugué anticorps-médicament (un traitement qui cible uniquement les cellules novices en épargnant les saines) à obtenir une approbation pan-tumorale.