AlphaValue recommande la patience sur bioMérieux et reste à l'achat

bioMérieux est en légère hausse ce vendredi à la Bourse de Paris (+0,17%, à 89,70 euros), au lendemain d'un lourd repli de 3,35%. AlphaValue s'est penché sur ce spécialiste du diagnostic in vitro dans une note intitulée "La saga bioMérieux : de l'enthousiasme à la patience".

Dans un premier temps, les analystes estiment que contrairement à d'autres sociétés européennes touchées par le conflit actuel au Moyen-Orient, les entreprises de tests de diagnostic restent relativement épargnées et leurs services présentent un caractère non discrétionnaire : les hôpitaux et laboratoires ne peuvent par exemple pas réduire leur activité, même en période de crise. En outre, la zone du Moyen-Orient ne représente qu'une faible part de leurs revenus totaux.



Les raisons de la baisse du titre



Le bureau d'analyses rappelle que depuis sa dernière étude datant de juillet 2025, le cours de l'action a subi une forte pression avec une baisse d'environ 20%. Il y a plusieurs facteurs pour expliquer cette contre-performance, mais le véritable déclencheur a été la révision à la baisse, à plusieurs reprises, des prévisions pour 2025. Parmi les autres éléments qui ont pesé sur le titre : une faible circulation virale en Amérique du Nord et dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) qui a entraîné des ventes décevantes pour les panels respiratoires Biofire. Le marché chinois a de son côté fait face à une pression sur les prix dues aux appels d'offres centralisés et à une demande affaiblie par des tendances budgétaires défavorables pour le secteur de la santé. Les effets de change ont également été un facteur aggravant.



bioMérieux supérieur à la concurrence



Toutefois, AlphaValue précise que bioMérieux a fait mieux que ses pairs l'année dernière avec une croissance organique de 6,2%. Ses concurrents comme Quiagen et DiaSorin ont généré des croissances respectives de 5 et 4%. Les analystes notent également que la rentabilité s'est améliorée avec un résultat opérationnel en hausse de 16,1% à taux de change constants. Les objectifs 2026 sont en ligne avec le plan GO28 et sont supérieurs à ceux de la concurrence. Le groupe table sur une croissance organique comprise entre 5 et 7% et sur un résultat opérationnel en hausse d'au moins 10%.



Leader technologique



Enfin, l'autre atout du groupe selon AlphaValue est son leadership technologique "incontesté". La société détient notamment 75% des parts de marché du diagnostic moléculaire "high-plex" (analyse multiple sur un seul échantillon) grâce à sa plateforme Biofire. Cette dernière couvre plus de 170 agents pathogènes, contre environ une centaine pour la concurrence. Cette exhaustivité permet des diagnostics plus rapides et réduit l'usage inutile d'antibiotiques et limite les tests complémentaires.



Les analystes mettent toutefois en garde face à l'introduction par DiaSorin d'un modèle de prix "au pathogène sélectionné", ce qui signifie que le client ne paie que pour les agents qu'il veut tester, qui pourrait devenir un facteur de différenciation à moyen terme face au modèle de panel fixe de bioMérieux.

En ce qui concerne le modèle économique, AlphaValue le qualifie de "résilient". Une fois l'équipement installé, la société génère des revenus récurrents via les réactifs et les cartouches. Les analystes estiment que 80 à 90% des ventes sont récurrentes. En outre, la complexité et le coût de remplacement des instruments garantissent la fidélité des clients sur le long terme.



En conclusion, AlphaValue pense que le dossier bioMérieux s'adresse aux personnes patientes. Les attentes de croissance sont passées de "séduisantes" à "saines". Quant au bilan il semble solide, la hausse de 9% du dividende l'an dernier révèle qu'il n'a pas de détresse financière. La recommandation est à l'achat avec une cible de cours à six mois de 123 euros, soit un potentiel de hausse de 37,5%.