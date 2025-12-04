AlphaValue réduit sa cible sur Eurazeo, reste à "achat"

AlphaValue confirme son conseil à "achat" sur Eurazeo, avec un objectif de cours à six mois abaissé de 91 à 73,6 euros.



Selon l'analyste, cette révision s'explique par un ajustement plus prudent de la valeur des actifs non cotés. AlphaValue considère désormais que ces actifs sont plus difficiles à évaluer, et applique donc une décote plus forte : celle-ci passe de 25% à 40%. Le broker retient donc une valeur plus faible pour ces actifs afin de mieux refléter l'incertitude entourant leurs valorisations.



Le bureau d'études ajoute que la méthode fondée sur le rendement du dividende fait également l'objet d'une décote de 40%, car le niveau actuel de distribution n'est pas jugé durable.



La note indique enfin que cet ensemble d'ajustements réduit sensiblement la valeur des actifs financiers, d'environ 1,2 MdEUR, ce qui pèse sur le DCF et justifie l'abaissement de l'objectif de cours.

