AlphaValue confirme son conseil 'ajouter' sur le titre Société Générale, assorti d'un objectif de cours abaissé de 72,3 à 58,2 euros.

L'analyste estime que la crise politique en France accroît les risques à court/moyen terme, avec un risque de refinancement plus élevé.

La note indique enfin que d'éventuels 'volumes plus faibles, marges plus pauvres et qualité d'actifs plus faible' pour les banques françaises sont désormais intégrés dans les hypothèses de long terme.