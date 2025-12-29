AlphaValue relève légèrement sa cible sur Stora Enso
Publié le 29/12/2025 à 15:13
AlphaValue confirme son conseil à "achat" sur le titre Stora Enso, assorti d'un objectif de cours relevé de 14 à 14,5 euros.
Même si le redressement des bénéfices est plus lent qu'anticipé en raison d'un retard de reprise dans le packaging et le bois, le bureau d'études souligne que la revalorisation récente du titre (+2% au cours des 5 dernières séances) est portée par la décision de scinder les actifs forestiers dans une entité distincte.
Selon AlphaValue, le groupe se distingue comme le "meilleur proxy" (soit le véhicule d'investissement le plus pertinent) pour monétiser ces actifs forestiers et générer un excédent de trésorerie distribuable aux actionnaires.
La note indique que la décote de 20% appliquée jusqu'alors par rapport aux pairs a été supprimée, permettant ainsi de relever marginalement l'objectif de cours. Le broker anticipe par ailleurs que les marges resteront nettement supérieures aux points bas de 2023 grâce à la contribution de la division "Forests" et aux initiatives d'amélioration des profits au niveau du groupe.