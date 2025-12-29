Stora Enso Oyj est un fournisseur finlandais de solutions renouvelables dans les secteurs de l'emballage, des biomatériaux, de la construction en bois et du papier. L'entreprise compte six divisions : La division Packaging Materials fournit des matériaux d'emballage renouvelables à base de fibres vierges et recyclées ; la division Packaging Solutions développe et vend des produits et services d'emballage à base de fibres de première qualité ; la division Biomaterials offre une variété de qualités de pâte aux producteurs de papier, de carton, de tissus, de textiles et de produits d'hygiène ; La division Wood Products est un producteur de bois scié et un fournisseur de solutions à base de bois pour l'industrie de la construction ; la division Forest gère les actifs forestiers de Stora Enso en Suède et est responsable de l'approvisionnement en bois pour les activités nordiques, baltes et russes de Stora Enso ; et la division Paper, qui fournit des produits en papier fabriqués à partir de fibres recyclées et de fibres vierges. Stora Enso Oyj opère dans le monde entier.