AlphaValue relève sa cible mais reste à 'alléger' sur AstraZeneca

AlphaValue confirme son conseil 'alléger' sur le titre AstraZeneca, tout en relevant son objectif de cours à 6 mois de de 12 850 à 13 645 pence (soit +6,2%).



L'analyste met en avant une dynamique de croissance portée par les franchises en oncologie, maladies rares, respiratoire et cardiovasculaire, soutenue par un portefeuille de traitements encore jeune, des durées de protection longues et un pipeline jugé fourni, ce qui amène le bureau d'études à relever sa prévision de croissance de long terme de 4% à 5% et à augmenter la prime de valorisation retenue sur les pairs.



Selon la note, la montée progressive des traitements à plus forte marge soutient l'amélioration des marges opérationnelles, même si la concurrence générique possible sur Farxiga (environ 15% des ventes) est identifiée comme un frein potentiel.



Le rapport souligne enfin que, après une progression marquée depuis le début de l'année et une valorisation élevée par rapport aux grandes pharmas suivies, le titre apparaît 'correctement valorisé', ce qui conduit AlphaValue à recommander d'attendre un repli avant de se repositionner.