AlphaValue confirme son conseil 'alléger' sur le titre AstraZeneca, tout en relevant son objectif de cours à 6 mois de de 12 850 à 13 645 pence (soit +6,2%).
L'analyste met en avant une dynamique de croissance portée par les franchises en oncologie, maladies rares, respiratoire et cardiovasculaire, soutenue par un portefeuille de traitements encore jeune, des durées de protection longues et un pipeline jugé fourni, ce qui amène le bureau d'études à relever sa prévision de croissance de long terme de 4% à 5% et à augmenter la prime de valorisation retenue sur les pairs.
Selon la note, la montée progressive des traitements à plus forte marge soutient l'amélioration des marges opérationnelles, même si la concurrence générique possible sur Farxiga (environ 15% des ventes) est identifiée comme un frein potentiel.
Le rapport souligne enfin que, après une progression marquée depuis le début de l'année et une valorisation élevée par rapport aux grandes pharmas suivies, le titre apparaît 'correctement valorisé', ce qui conduit AlphaValue à recommander d'attendre un repli avant de se repositionner.
AstraZeneca PLC figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- ventes de produits (94,2%). Le CA par domaine thérapeutique se ventile entre oncologie (39,8%), maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (24,4%), maladies respiratoires et auto-immunes (14,6%) et autres (21,2% ; maladies inflammatoires, maladies neurologiques, maladies gastro-intestinales et maladies infectieuses) ;
- revenus de collaboration (5,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (8,8%), Europe (21,6%), Etats-Unis (40,3%), Amériques (5,9%) et Afrique-Asie-Australie (23,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.