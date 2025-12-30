AlphaValue relève sa cible sur GSK... et se prend à rêver d'une fusion avec AZN
Publié le 30/12/2025 à 10:53
Le bureau d'études justifie ce relèvement par la solide performance de la R&D, illustrée par la "ré-homologation du Blenrep aux États-Unis" et le feu vert réglementaire pour le Depemokimab, ce qui renforce la confiance dans l'objectif de 40 milliards de livres de ventes d'ici 2031.
La note indique que l'arrivée de Luke Miels en tant que nouveau CEO, fort de son expérience chez AstraZeneca , "fait concevoir la possibilité d'une fusion entre AstraZeneca et GSK". Selon le broker, ce rapprochement est crédible car Luke Miels a été mentoré par Pascal Soriot (DG de AstraZeneca) et il n'existe "aucun chevauchement significatif" entre les offres des deux firmes.
Enfin, le rapport souligne que la dynamique boursière pourrait encore se poursuivre, le titre ayant déjà progressé de 23% depuis la fin septembre 2025 (et +35% depuis le début de l'année).
