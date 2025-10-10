AlphaValue confirme son conseil 'Ajouter' sur le titre Hugo Boss, avec un objectif de cours relevé de 42 à 46,6 euros à six mois, soit un potentiel de hausse de 12,5%.
Selon la note, cette révision de cible fait suite à un changement d'analyste et à l'adoption d'une double approche de valorisation, combinant des méthodes fondées sur les fondamentaux de l'entreprise ('valorisation intrinsèque') et la comparaison avec un panel de sociétés comparables ('valorisation relative').
Le bureau d'études précise par ailleurs que les prévisions de bénéfice par action pour 2025 et 2026 ont 'peu changé'.
Hugo Boss AG est une société allemande qui développe et commercialise des vêtements et accessoires pour hommes et femmes sur le marché international de la mode. Son portefeuille de produits comprend des vêtements, des tenues de soirée et des vêtements de sport, ainsi que des chaussures et des accessoires en cuir, des parfums sous licence, des lunettes, des montres, de la mode enfantine, des textiles d'intérieur et des instruments d'écriture. Le portefeuille de marques de la société comprend BOSS, BOSS Orange, Camel, Green, Black, Blue et HUGO, entre autres : BOSS propose des vêtements d'affaires, de loisirs et de soirée, ainsi que des montres, des lunettes et des parfums ; BOSS Orange et BOSS Camel se concentrent sur les vêtements pour femmes ; BOSS Green propose des vêtements de sport et BOSS Black se concentre sur la confection moderne, BOSS Blue se concentre sur les vêtements en denim, HUGO propose des vêtements d'affaires et de loisirs, ainsi que des chaussures, des accessoires et des parfums sous licence.
