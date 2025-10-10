AlphaValue confirme son conseil 'Ajouter' sur le titre Hugo Boss, avec un objectif de cours relevé de 42 à 46,6 euros à six mois, soit un potentiel de hausse de 12,5%.

Selon la note, cette révision de cible fait suite à un changement d'analyste et à l'adoption d'une double approche de valorisation, combinant des méthodes fondées sur les fondamentaux de l'entreprise ('valorisation intrinsèque') et la comparaison avec un panel de sociétés comparables ('valorisation relative').

Le bureau d'études précise par ailleurs que les prévisions de bénéfice par action pour 2025 et 2026 ont 'peu changé'.