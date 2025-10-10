Hugo Boss AG est une société allemande qui développe et commercialise des vêtements et accessoires pour hommes et femmes sur le marché international de la mode. Son portefeuille de produits comprend des vêtements, des tenues de soirée et des vêtements de sport, ainsi que des chaussures et des accessoires en cuir, des parfums sous licence, des lunettes, des montres, de la mode enfantine, des textiles d'intérieur et des instruments d'écriture. Le portefeuille de marques de la société comprend BOSS, BOSS Orange, Camel, Green, Black, Blue et HUGO, entre autres : BOSS propose des vêtements d'affaires, de loisirs et de soirée, ainsi que des montres, des lunettes et des parfums ; BOSS Orange et BOSS Camel se concentrent sur les vêtements pour femmes ; BOSS Green propose des vêtements de sport et BOSS Black se concentre sur la confection moderne, BOSS Blue se concentre sur les vêtements en denim, HUGO propose des vêtements d'affaires et de loisirs, ainsi que des chaussures, des accessoires et des parfums sous licence.