AlphaValue relève sa cible sur le titre Puma
Publié le 27/10/2025 à 17:28
Selon la société d'analyse, cette révision résulte d'un changement d'analyste sur le dossier et de l'application de nouvelles méthodes d'évaluation, à la fois intrinsèques et par comparaison.
Le bureau d'études précise que l'objectif de 22,2 euros découle d'une combinaison de plusieurs approches : actualisation des flux de trésorerie (35%), actif net réévalué (20%), multiples de résultat d'exploitation (20%), ratio cours/bénéfice (10%), rendement du dividende (10%) et ratio cours/valeur comptable (5%).