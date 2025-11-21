AlphaValue relève sa cible sur Sandoz et confirme son conseil
Publié le 21/11/2025 à 15:18
L'analyste souligne que la progression régulière des bio-similaires, représentant environ 29% des ventes sur neuf mois 2025, continue de soutenir l'amélioration de la rentabilité, un segment considéré comme difficile à développer et créateur d'avantage compétitif.
Selon le bureau d'études, la capacité du groupe à investir davantage en recherche que ses concurrents directs ainsi que les nombreuses expirations de brevets attendues renforcent la visibilité sur la croissance à moyen terme.
La note indique toutefois que, malgré la révision des estimations et la hausse de la valorisation, la progression de 126% du titre depuis son introduction limite le potentiel de hausse, dans un contexte de pression persistante sur les prix.