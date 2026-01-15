AlphaValue relève sa cible sur Santander

AlphaValue maintient son conseil à "vendre" sur le titre Santander avec un objectif de cours à six mois relevé de 7,72 euros à 9,20 euros,

L'analyste explique que cette révision de valorisation intervient après le fort rebond du titre sur les six derniers mois (+48%) et résulte exclusivement des approches comparables utilisées par le bureau d'analyses.



Selon AlphaValue, la hausse de l'objectif est notamment liée à l'exclusion de BNP Paribas du panel de comparables, afin d'éviter "un discount injustifié lié à la détérioration de la situation française".



La note indique également que l'application d'une prime dans l'approche par rendement vise à compenser le taux de distribution inférieur à la moyenne du groupe, tout en laissant apparaître un potentiel désormais négatif de 12,3%.

