L'analyste explique que cette révision de valorisation intervient après le fort rebond du titre sur les six derniers mois (+48%) et résulte exclusivement des approches comparables utilisées par le bureau d'analyses.

Selon AlphaValue, la hausse de l'objectif est notamment liée à l'exclusion de BNP Paribas du panel de comparables, afin d'éviter "un discount injustifié lié à la détérioration de la situation française".

La note indique également que l'application d'une prime dans l'approche par rendement vise à compenser le taux de distribution inférieur à la moyenne du groupe, tout en laissant apparaître un potentiel désormais négatif de 12,3%.