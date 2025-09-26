AlphaValue relève son conseil sur le titre Rexel, passant de 'réduire' à 'acheter', avec un objectif de cours relevé de 29,1 à 35,7 euros, soit une hausse de 22,6%.

L'analyste estime que le groupe, malgré les incertitudes politiques en France (18% des ventes) et la hausse des prix des fournisseurs américains, bénéficie d'une position favorable en tant que proxy des investissements dans les data-centers liés à l'IA.

Le document souligne que l'augmentation du multiple EV/sales pour les États-Unis (0,8x contre 0,6x précédemment) traduit les opportunités attendues sur ce marché.

Le rapport met aussi en avant une amélioration des hypothèses de croissance à long terme, avec des prévisions relevées de 3% à 4% pour les ventes et l'EBITDA.