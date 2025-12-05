AlphaValue relève son conseil et son objectif de cours sur Vodafone

AlphaValue relève son conseil sur le titre Vodafone, passant de "alléger" à "accumuler", avec un objectif de cours relevé de 95,9 pence à 114 pence.



L'analyste souligne que les résultats semestriels de novembre sont "rassurants", avec un retour sur une trajectoire d'amélioration en Allemagne et une croissance soutenue dans les marchés émergents.



Le broker met aussi en avant la finalisation de la fusion avec Three au Royaume-Uni, qui ouvre d'importantes perspectives d'économies sur l'EBITDA et devrait permettre au groupe de viser le haut de ses fourchettes de guidances.



Le bureau d'études note enfin la volonté de Vodafone d'augmenter de 2,5% le dividende par action en 2026 et l'ajustement à la hausse de ses hypothèses d'EBITDA et de flux de trésorerie, ce qui fait ressortir un potentiel de hausse d'environ 20% sur le titre.