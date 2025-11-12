AlphaValue relève son conseil sur ArcelorMittal

AlphaValue relève son conseil sur le titre ArcelorMittal, passant de 'réduire' à 'ajouter', avec un objectif de cours inchangé à 39,1 euros à horizon 6 mois.



Selon l'analyste, les perspectives en Europe s'améliorent avec des mesures à venir de l'Union européenne, notamment de nouveaux droits de douane et une révision attendue du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM), de nature à soutenir les prix ; cette région représente environ 45% des revenus du groupe.



Le broker ajuste néanmoins ses prévisions 2025, avec un BPA ramené à 4,15 $ contre 4,76 $ auparavant (-12,7%), tandis que 2026 reste inchangé à 6,33 $.



Enfin, le bureau d'études revalorise ses modèles, portant le multiple d'EBITDA du segment Europe de 3x à 4x et la croissance à long terme de l'EBITDA à 4% (contre 3%).



Le titre gagne actuellement 2% à Amsterdam et affiche une progression de presque 8% en sur 5 jours.