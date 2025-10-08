AlphaValue relève son conseil sur Ryanair

AlphaValue relève son conseil sur Ryanair, passant de 'vendre' à 'réduire', avec un objectif de cours porté à 24,4 euros contre 21,2 euros précédemment.



Selon la note, cette révision s'appuie sur une amélioration des prévisions financières, notamment une hausse des bénéfices par action attendus de 27,3% en 2025 (à 2,04 euros) et de 22,5% en 2026 (à 2,30 euros), soutenue par une confiance accrue dans la capacité de Boeing à accélérer ses livraisons et par une remontée des tarifs après la baisse de 7% subie en 2024.



Le bureau d'analyses indique que la valeur nette d'actif (NAV) a été relevée de 21,4 à 25,2 euros par action, grâce à des prévisions de ventes plus solides et une trésorerie nette supérieure aux attentes (1,77 milliard d'euros contre 651 millions auparavant).



Enfin, la valorisation par flux de trésorerie actualisés (DCF) s'établit désormais à 25,5 euros, en hausse de 20,3%, traduisant une perspective de croissance renforcée pour les exercices 2026 et 2027.