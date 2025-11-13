AlphaValue maintient sa recommandation 'réduire' sur le titre Nestlé avec un objectif de cours relevé de 80,0 à 85,0 CHF, soit un potentiel de hausse de 4,06%, pour un horizon de 6 mois.

Selon AlphaValue, cette révision résulte d'un changement d'analyste chargé du suivi du dossier et de l'utilisation de nouvelles méthodes d'évaluation fondées à la fois sur l'analyse intrinsèque et sur la comparaison avec les pairs du secteur.

Le bureau d'études souligne que le cours de 81,7 CHF se situe déjà proche de la cible de 85,0 CHF, ce qui justifie le maintien d'une opinion prudente, malgré un rendement du dividende estimé à 3,84% en 2025 et un ratio cours/bénéfice de l'ordre de 19,3x.