Dans une note de recherche, le bureau d'études estime que le groupe de prêt-à-porter allemand a signé l'un des redressements les plus spectaculaires du secteur grâce à la mise en oeuvre du plan stratégique Claim 5 impulsé par le directeur général Daniel Grieder, qui a permis de revitaliser la marque, d'améliorer l'exécution opérationnelle et d'optimiser le positionnement de marché.
AlphaValue juge cependant que cette transformation est encore loin d'être achevée, pointant un ancrage toujours axé sur le segment "moyen premium", un canal de distribution pas encore maximisé et une trop grande sensibilité à la conjoncture économique, autant de facteurs qui se sont traduits par un repli de près de 30% du cours de Bourse depuis début 2024.
Avec le recul de la demande, dû notamment au ralentissement des dépenses des consommateurs les moins aisés, la croissance du chiffre d'affaires a décéléré, fait-il remarquer.
Une année de transition en vue cette année
Le groupe d'habillement doit également redynamiser sa collection de vêtements féminins, qui ne représente que 7% des ventes, en dépoussiérant son image et en renforçant la régularité de ses performances, ajoute le cabinet de recherche.
Dans ce contexte, 2026 s'annonce comme un exercice de transition devant permettre d'optimiser le réseau de distribution, de stabiliser les prix et de limiter le recours aux offres promotionnelles avant un retour à la croissance prévu en 2027.
Afin de consolider la qualité de l'activité sur le long terme, Hugo Boss va devoir solidifier l'identité de sa marque, améliorer ses performances opérationnelles et travailler la résilience de son modèle, poursuit AlphaValue.
Le cabinet prévient toutefois que le conflit au Moyen-Orient et le tarissement des flux touristiques pourraient pénaliser l'activité, ce qui lui fait dire qu'il n'y a aujourd'hui "aucune urgence à se porter sur le dossier".
Hugo Boss AG est une société allemande qui développe et commercialise des vêtements et accessoires pour hommes et femmes sur le marché international de la mode. Son portefeuille de produits comprend des vêtements, des tenues de soirée et des vêtements de sport, ainsi que des chaussures et des accessoires en cuir, des parfums sous licence, des lunettes, des montres, de la mode enfantine, des textiles d'intérieur et des instruments d'écriture. Le portefeuille de marques de la société comprend BOSS, BOSS Orange, Camel, Green, Black, Blue et HUGO, entre autres : BOSS propose des vêtements d'affaires, de loisirs et de soirée, ainsi que des montres, des lunettes et des parfums ; BOSS Orange et BOSS Camel se concentrent sur les vêtements pour femmes ; BOSS Green propose des vêtements de sport et BOSS Black se concentre sur la confection moderne, BOSS Blue se concentre sur les vêtements en denim, HUGO propose des vêtements d'affaires et de loisirs, ainsi que des chaussures, des accessoires et des parfums sous licence.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.