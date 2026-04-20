AlphaValue reste à accumuler sur Hugo Boss, potentiel estimé à 11%

AlphaValue a renouvelé lundi sa recommandation accumuler sur le titre Hugo Boss, assortie d'un objectif de cours de 41,8 euros faisant apparaître un potentiel haussier de 11%.

Dans une note de recherche, le bureau d'études estime que le groupe de prêt-à-porter allemand a signé l'un des redressements les plus spectaculaires du secteur grâce à la mise en oeuvre du plan stratégique Claim 5 impulsé par le directeur général Daniel Grieder, qui a permis de revitaliser la marque, d'améliorer l'exécution opérationnelle et d'optimiser le positionnement de marché.



AlphaValue juge cependant que cette transformation est encore loin d'être achevée, pointant un ancrage toujours axé sur le segment "moyen premium", un canal de distribution pas encore maximisé et une trop grande sensibilité à la conjoncture économique, autant de facteurs qui se sont traduits par un repli de près de 30% du cours de Bourse depuis début 2024.



Avec le recul de la demande, dû notamment au ralentissement des dépenses des consommateurs les moins aisés, la croissance du chiffre d'affaires a décéléré, fait-il remarquer.



Une année de transition en vue cette année



Le groupe d'habillement doit également redynamiser sa collection de vêtements féminins, qui ne représente que 7% des ventes, en dépoussiérant son image et en renforçant la régularité de ses performances, ajoute le cabinet de recherche.



Dans ce contexte, 2026 s'annonce comme un exercice de transition devant permettre d'optimiser le réseau de distribution, de stabiliser les prix et de limiter le recours aux offres promotionnelles avant un retour à la croissance prévu en 2027.



Afin de consolider la qualité de l'activité sur le long terme, Hugo Boss va devoir solidifier l'identité de sa marque, améliorer ses performances opérationnelles et travailler la résilience de son modèle, poursuit AlphaValue.



Le cabinet prévient toutefois que le conflit au Moyen-Orient et le tarissement des flux touristiques pourraient pénaliser l'activité, ce qui lui fait dire qu'il n'y a aujourd'hui "aucune urgence à se porter sur le dossier".