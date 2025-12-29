AlphaValue reste à "achat" sur Aegon après le CMD de décembre

À l'issue de son Capital Markets Day (CMD, ou journée des investisseurs) de décembre, Aegon a confirmé sa relocalisation aux États-Unis et dévoilé des objectifs financiers de moyen terme légèrement inférieurs aux attentes. AlphaValue maintient toutefois une lecture globalement positive du dossier et confirme son conseil sur le titre.

AlphaValue confirme son conseil "achat" sur Aegon, assorti d'un objectif de cours inchangé à 9,55 euros, à l'issue du Capital Markets Day de décembre 2025, marqué par la confirmation de la relocalisation du groupe aux États-Unis et par des objectifs financiers jugés légèrement inférieurs aux attentes.



Selon l'analyste, la guidance d'Operating Capital Generation (ou OCG, soit la génération de capital opérationnelle), attendue entre 0% et 5% par an sur 2025-2027, ressort en deçà des anticipations du bureau d'analyses et du consensus, ce qui conduit à une révision en baisse des prévisions de résultat net afin d'intégrer les coûts exceptionnels liés à la relocalisation aux États-Unis.



Le broker souligne que la redomiciliation aux États-Unis, combinée à la revue stratégique des activités britanniques et à de potentielles cessions supplémentaires, renforce le recentrage du groupe sur le marché américain, coeur de la stratégie future sous la marque Transamerica.



Malgré des objectifs de moyen terme plus prudents, le broker estime que le profil de croissance sous-jacent reste soutenu par une progression attendue d'environ 5% par an du résultat opérationnel et par une politique de retour à l'actionnaire attractive, incluant un dividende en hausse de plus de 5% par an et un programme de rachat d'actions de 400 millions d'euros en 2026.