AlphaValue confirme son conseil 'ajouter' sur le titre Richemont, avec un objectif de cours inchangé à 177 CHF.
L'analyste souligne que le groupe a enregistré au S1 2025/26 une croissance de 10% à changes constants, à 10,6 MdsEUR, portée par les activités de joaillerie et une marge opérationnelle en légère hausse à 22,2% malgré la pression des devises, du prix de l'or et des droits de douane américains.
Selon la note, la réduction des droits de douane sur les exportations horlogères vers les États-Unis, de 39% à 15%, réduit l'impact estimé sur l'exercice et soutient la visibilité commerciale.
Le bureau d'analyses met aussi en avant la solidité géographique, avec un T2 en nette progression en Amériques et en Asie-Pacifique, et indique que la révision en hausse des prévisions de chiffre d'affaires et de rentabilité devrait intervenir à partir du S2 compte tenu de l'attrait continu des marques de joaillerie du groupe.
Compagnie Financière Richemont SA figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de joaillerie (71,6%) : marques Cartier (n° 1 mondial de la bijouterie et de la joaillerie), Van Cleef & Arpels et Giampiero Bodino ;
- montres de luxe (15,4%) : marques Piaget, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier et Roger Dubuis ;
- autres (13%) : notamment stylos, articles de maroquinerie et vêtements sous les marques Montblanc, Chloé, Old England, Purdey et Alfred Dunhill.
La CA par activité se ventile entre distribution de détail (70,3%), distribution en gros (23,4%) et distribution en ligne (6,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,2%), Royaume-Uni (3,8%), Europe (15,9%), Chine (19,6%), Japon (10,2%), Asie (13,8%), Etats-Unis (21%), Amériques (3,5%), Moyen-Orient et Afrique (9%).
