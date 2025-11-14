AlphaValue reste à 'ajouter' sur Richemont après les trimestriels

AlphaValue confirme son conseil 'ajouter' sur le titre Richemont, avec un objectif de cours inchangé à 177 CHF.



L'analyste souligne que le groupe a enregistré au S1 2025/26 une croissance de 10% à changes constants, à 10,6 MdsEUR, portée par les activités de joaillerie et une marge opérationnelle en légère hausse à 22,2% malgré la pression des devises, du prix de l'or et des droits de douane américains.



Selon la note, la réduction des droits de douane sur les exportations horlogères vers les États-Unis, de 39% à 15%, réduit l'impact estimé sur l'exercice et soutient la visibilité commerciale.



Le bureau d'analyses met aussi en avant la solidité géographique, avec un T2 en nette progression en Amériques et en Asie-Pacifique, et indique que la révision en hausse des prévisions de chiffre d'affaires et de rentabilité devrait intervenir à partir du S2 compte tenu de l'attrait continu des marques de joaillerie du groupe.



