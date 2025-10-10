AlphaValue reste à 'réduire' sur EssilorLuxottica

AlphaValue confirme son conseil sur le titre EssilorLuxottica à 'Réduire', avec un objectif de cours inchangé à six mois, à 297 euros.



L'analyste estime que la dilution de marge liée aux Meta Ray-Ban est 'probablement plus faible que ce que pensent les investisseurs', les coûts réels apparaissant inférieurs aux hypothèses usuelles; les modèles 'display' resteraient toutefois plus dilutifs et produits en faibles volumes.



Le bureau d'études évoque une 'guidance downgrade' implicite sur la capacité de production de smart glasses : la cible de 10 millions d'unités d'ici 2026 engloberait désormais l'ensemble des modèles, et non plus les seules Meta Ray-Ban.



Selon la note, 'l'adoption des smart glasses par les opticiens sera clé' pour le succès futur du groupe, mais 'ne sera pas simple', ce qui pourrait peser sur la puissance de distribution si les opticiens se détournaient de l'écosystème EL.