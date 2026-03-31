AlphaValue revoit à la baisse ses prévisions de BPA sur Air France-KLM
L'analyste révise à la baisse ses prévisions de bénéfice par action de la compagnie aérienne. Il confirme néanmoins son conseil "accumuler" sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé de 10 euros.
Publié le 31/03/2026 à 13:27
Concrètement, le broker réduit ses prévisions d'EBIT de 35% en 2026, passant de 2 227 MEUR à 1 456 MEUR, et de 19% en 2027, passant de 2 504 MEUR à 2 035 MEUR.
Par ailleurs, le BPA 2026 est désormais attendu à 2,77 EUR en 2026 (contre 4,43 EUR précédemment) et à 4,33 EUR en 2027 (contre 5,34 EUR). Le broker évoque notamment la hausse des coûts du carburant malgré la politique de couverture mise en place par la compagnie.