AlphaValue revoit à la baisse ses prévisions de BPA sur Air France-KLM

L'analyste révise à la baisse ses prévisions de bénéfice par action de la compagnie aérienne. Il confirme néanmoins son conseil "accumuler" sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé de 10 euros.

Malgré des résultats 2025 ayant dépassé les attentes à tous les niveaux pour Air France-KLM (EBIT de 2 002 MEUR et résultat net de 1 593 MEUR), AlphaValue ajuste à la baisse ses prévisions sur la compagnie pour 2026-2027, pointant les risques croissants au Moyen-Orient susceptibles de peser sur l'environnement opérationnel.



Concrètement, le broker réduit ses prévisions d'EBIT de 35% en 2026, passant de 2 227 MEUR à 1 456 MEUR, et de 19% en 2027, passant de 2 504 MEUR à 2 035 MEUR.



Par ailleurs, le BPA 2026 est désormais attendu à 2,77 EUR en 2026 (contre 4,43 EUR précédemment) et à 4,33 EUR en 2027 (contre 5,34 EUR). Le broker évoque notamment la hausse des coûts du carburant malgré la politique de couverture mise en place par la compagnie.