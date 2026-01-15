Alpine F1 et eToro scellent un partenariat stratégique pour 2026
L'écurie française BWT Alpine Formula One Team renforce ses alliances commerciales en intégrant la plateforme eToro comme partenaire exclusif de courtage et d'investissement à l'aube d'un cycle réglementaire majeur.
Renault officialise une collaboration pluriannuelle entre eToro et son équipe de F1, BWT Alpine Formula One Team, à compter de la saison 2026.
Ce rapprochement vise à capitaliser sur l'expansion mondiale de la Formule 1 et de l'investissement de détail. Alors que l'écurie se prépare à une nouvelle ère technique au sommet du sport automobile, eToro, qui compte plus de 40 millions d'utilisateurs, cherche de son côté à accroître sa visibilité par des campagnes de contenu innovantes.
Yoni Assia, cofondateur et président-directeur général d'eToro, souligne que les valeurs de la discipline sont "pleinement alignées avec la mission d'eToro : fournir à nos utilisateurs les outils financiers et les connaissances nécessaires". Pour la direction marketing d'Alpine, cet accord illustre une ambition commune de "bousculer les conventions, sur la piste et au-delà", tout en ciblant un engagement communautaire accru auprès des fans et investisseurs internationaux.
A mi-séance, Renault cède 1% à Paris et lâche déjà plus de 7% depuis le début de l'année.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (89,8%) : 2 264 815 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2024, répartis par marque entre Renault (1 577 351), Dacia (676 340), Renault Korea Motors (6 539) et Alpine (4 855) ;
- prestations de services (10,2%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2024, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,9%), Europe (49,8%), Amériques (8,3%), Eurasie (5,1%), Asie-Pacifique (3,9%), Afrique et Moyen Orient (3%).
