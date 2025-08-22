Alstom : 26 trains diesel remis en service dans le sud-ouest de l'Angleterre

Alstom a annoncé jeudi soir la signature d'un contrat de services ferroviaires de 75 millions de livres (environ 90 millions d'euros) sur huit ans avec Great Western Railway (GWR) en vue remettre en service de 26 trains destinés à circuler dans le sud-ouest de l'Angleterre.



En vertu de cet accord d'assistance technique et de fourniture de pièces de rechange (TSSSA), le groupe français assurera la maintenance de ces trains diesel (DMU), qu'il avait lui-même construits entre 1999 et 2001 sur son site de Birmingham et qui étaient exploités par Transport for Wales jusqu'à 2024, jusqu'à leur reprise par GWR.



Au-delà des opérations de maintenance qui seront assurées sur le dépôt de Laira de GWR basé à Plymouth, le contrat doit porter sur une quinzaine d'autres domaines, allant de l'ingénierie à la planification du matériel, en passant par de nombreuses autres tâches dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

